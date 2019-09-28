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İzmir'de 143 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 143 düzensiz göçmen yakalandı.

28.09.2019 00:16İzmir'de 143 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 143 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altınkum, Uçburun ve Eğri Liman açıklarında 3 lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik unsurları harekete geçti.

Durdurulan botlarda, 51 Afganistan, 42 Kongo, 28 Suriye, 11 Orta Afrika, 3 Filistin, 2 Pakistan, 2 Mali, 1 Angola, 1 Togo, 1 İran ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere 143 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Altınkum, Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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