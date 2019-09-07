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İzmir'de 147 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 147 düzensiz göçmen yakalandı.

07.09.2019 18:42 İzmir'de 147 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 147 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Koyun Adası, Karaabdullah Burnu ile Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve helikopterle tespit edilen 3 lastik botu durdurdu.
Botlarda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 25 Somali, 30 Suriye, 74 Afganistan, 9 Bangladeş, 6 Filistin, 2 Fas ve 1 Kongo uyruklu 147 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Koyun Adası, Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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