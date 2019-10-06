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İzmir'de 15 bin boyoz ücretsiz dağıtıldı

Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndaki İzmir Boyoz Festivali'nde kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan yarışmaya yüzlerce İzmirli ilgi gösterirken, yapılan çekilişle yarışacak 10'ar aday belirlendi.

06.10.2019 17:29
Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndaki İzmir Boyoz Festivali'nde kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan yarışmaya yüzlerce İzmirli ilgi gösterirken, yapılan çekilişle yarışacak 10'ar aday belirlendi. Kadın yarışmacılar 15 boyozu 5 dakika içinde bitirebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinciliği 8 boyoz yiyen Ayşegül Aksoy (36) kazandı. Erkekler kategorisinde ise rakipler oldukça iddialıydı. 20 adet boyuzu ilk bitirenin galip geleceği yarışmada birinciliği 9 boyoz yiyen Turgay Yılmaz (39)kazandı. Yarışmayı birinci bitirenlere bisiklet hediye edildi.
İzmir'de 15 bin boyoz ücretsiz dağıtıldı

Gündoğdu Meydanı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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