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İzmir'de 157 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili, Çeşme ve Karaburun ilçelerinden bindikleri lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 157 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

01.10.2019 10:05İzmir'de 157 kaçak göçmen yakalandı
İZMİR'in Dikili, Çeşme ve Karaburun ilçelerinden bindikleri lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 157 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, pazar günü saat 02.20, 04.14 ve 05.48'de, Dikili'nin Madra Çayı açıklarında 3 lastik botu durdurdu. Lastik botlardaki 27'si Afganistan, 23'ü Kongo, 22'si Suriye, 5'i Angola, 3'ü Somali, 3'ü Filistin, 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Güney Afrika Cumhuriyeti, 2'si Senegal, 1'i Gambiya ve 1'i Uganda uyruklu olmak üzere toplam 92 göçmen yakalandı. 33'ü erkek, 27'si kadın ve 32'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi.
Aynı gün saat 06.30'da gelen ihbarla Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında yasa dışı geçiş yapıldığı öğrenildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik bottaki 24'ü Filistin ve 3'ü Suriye uyruklu olmak üzere 27 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 5'i kadın ve 9 çocuk olan bu grup da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.
Yine aynı gün saat 09.11'de gelen ihbarla Karaburun ilçesi açıklarına hareket eden Sahil Güvenlik botundaki görevliler, kaçak geçiş yapan lastik bottaki tamamı Afganistan uyruklu, 8'i erkek, 9'u kadın ve 21'i çocuk olan toplam 38 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, kıyıya getirildi.
3 ilçedeki operasyonlarda yakalanan toplam 157 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Karaburun, Dikili, Çeşme, Güncel

Kaynak: DHA

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