İzmir'de 46'sı çocuk toplam 170 kaçak göçmen yakalandı

Aliağa ilçesi Denizköy açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu. Botta bulunan 6 Orta Afrika, 2 Kongo ve 1 Irak uyruklu olmak üzere 9 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme'de ise Eğri Liman açıklarında kaçtıkları lastik botun makine arızası yapması nedeniyle göçmenler yardım talebinde bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek lastik bot içerisindeki 31 Afganistan ve 2 Irak uyruklu olmak 33 kaçak göçmeni kurtardı. İlçenin Karaada mevkisinde de lastik bot içerisindeki 20 Filistin, 11 Somali, 6 Suriye, 2 Yemen ve 2 Irak uyruklu olmak 41 kaçak göçmen yakalandı.

DEVRİYE EKİPLERİ FARK ETTİ

Seferihisar ilçesi Teke Burnu mevkisinde ise devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekibi tarafından tespit edilen ve durdurulan lastik bot içerisindeki 16 Kongo, 8 Orta Afrika, 6 Togo, 5 Angola, 5 Sierra Leone, 4 Güney Afrika, 3 Senegal, 3 Somali, 2 Gambiya, 2 Gabon, 1 Gana ve 1 Mozambik uyruklu 56 kaçak göçmenin yakalandı.

ARIZA YAPAN BOTUN İMDADINA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ YETİŞTİ

Dikili ilçesi önlerinde de fiber tekne içerisinde bir grup göçmenin kaçtıkları lastik botun makine arızası nedeniyle yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Afganistan uyruklu 31 göçmeni kurtardı.

Kaynak: DHA

Beş ayrı operasyonda yakalanan 46'sı çocuk 170 kaçak göçmen karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.