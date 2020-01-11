İzmir'de 1771 kaçak cep telefonu ele geçirildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan kaçak 1771 cep telefonu ile çeşitli aparatlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Emtia Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, gümrük kaçağı akıllı cep telefonlarının satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan çeşitli marka ve modellerde 1771 kaçak telefon ile 3 bin 512 batarya ele geçirdi. A.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.