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İzmir'de 18 torbacı yakalandı

İzmir'de 18 torbacı yakalandıİZMİR polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda torbacı olarak tabir edilen 18 sokak uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı.

26.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:08İzmir'de 18 torbacı yakalandı

'de 18 torbacı yakalandı

İZMİR polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda torbacı olarak tabir edilen 18 sokak uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, birçok ilçede yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, 18 şüphelinin uyuşturucu sattığını tespit etti. Sabah erken saatlerde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda torbacı olarak bilinen 18 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.



İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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