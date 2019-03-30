30 Mart 2019, 00:28
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İzmir'de 19 Yaşındaki Gencin Şüpheli Ölümü

İzmir

İzmir'de 19 yaşındaki gencin şüpheli ölümüİZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde banyoda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Cemal Kanpınar, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İzmir'de 19 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde banyoda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Cemal Kanpınar, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olay, saat 21.30 sıralarında Cengizhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evine gelen Cemal Kanpınar, duş almak için banyoya girdi. 19 yaşındaki gencin uzun bir süre banyodan çıkmaması üzerine şüphelenerek banyoya giren ailesi, Kanpınar'ı, yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Kanpınar, ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılana bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kanpınar'ın ölüm haberini duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.
Öte yandan, Kanpınar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kanpınar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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