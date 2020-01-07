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İzmir'de 199 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 199 düzensiz göçmen yakalandı.

07.01.2020 00:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:48 İzmir'de 199 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 199 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Karaabdullah Burnu ve Uçburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerce durdurulan lastik botlardaki 101 Suriye, 50 Filistin, 3 Kongo, 2 Mısır, 2 Somali, 2 Senegal, 1 Haiti, 1 Orta Afrika, 1 Gine, 1 Dominik ve 1 Irak ve 34 Afganistan uyruklu olmak üzere 199 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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