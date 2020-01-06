Haberler » Güncel » İzmir'de 2,5 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalanarak tutuklandı - Haber

İzmir'de 2,5 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalanarak tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde kahvehanede 2,5 ay önce işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

06.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:54 İzmir'de 2,5 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalanarak tutuklandı
'in ilçesinde kahvehanede 2,5 ay önce işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Mehmet Ali Susam'ın (39) geçen yıl 19 Ekim'de gece yarısı Derebaşı Mahallesi'ndeki kahvehanede av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmayı derinleştirdi.
Daha önce ifadesine başvurulan mahalle sakini E.D. (37) yeniden gözaltına alındı. E.D'nin ifadesinde cinayetin faili olduğu suçlamasını reddettiği öğrenildi.
Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Derebaşı Mahallesi'nde 19 Ekim 2019'da gece yarısı arkadaşıyla kahvehanede oturan Mustafa Ali Susam'a kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edilmiş, ağır yaralanan Susam Tire Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

İzmir, Tire, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:22   Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (4) - Haber
18:22   İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Haber
18:20   Kayseri'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu - Haber
18:20   Bolivya 3 Mayıs'ta genel seçime gidiyor - Haber
18:19   Ssb 2019 faaliyetleri basın toplantısı-1 - Haber
17:51   Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - Haber
17:48   Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
15:48   Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Haber
15:33   Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım - Haber
6.01.2020 18:23:53