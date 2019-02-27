İzmir'de 2 dünür, sobadan zehirlendi

Kaynak: DHA

İzmir'de 2 dünür, sobadan zehirlendiİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İsmail Yeşildağlı (93) ile dünürü Gülsüm Karanfil (87), hastaneye kaldırıldı. Dünürlerden Karanfil'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.Ödemiş'in kırsal Seyrekli Mahallesi'nde yaşan Zeliha Yeşildağlı, saat 10.00 sıralarında, oturma odasında annesi Gülsüm Karanfil ve kayınpederi İsmail Yeşildağlı'yı yarı baygın bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirlediği Karanfil ve Yeşildağlı, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Yeşildağlı, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Karanfil ise Buca ilçesindeki bir özel hastaneye sevk edildi. Bilinci kapalı olan Karanfil'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Gülsüm Karanfil ve İsmail Yeşildağlı'ın ziyaret için geldikleri çocuklarının evinde kaldıkları, havanın soğuk olması nedeniyle de sobanın bulunduğu oturma odasında uyudukları belirtildi.Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)(Tür: Yurt)