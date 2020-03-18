İzmir'de 2 kişinin ağır yaralandığı feci kaza anı güvenlik kamerasında
İzmir'de 2 kişinin ağır yaralandığı feci kaza anı güvenlik kamerasında İzmir'in Bornova ilçesinde, hafif ticari araç, kasalı bir kamyonet ve belediye otobüsünün karıştığı kazada, ticari araç sürücüsü ile belediye otobüsünün sürücüsü ağır yaralandı.
18.03.2020 23:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:44
İzmir'de 2 kişinin ağır yaralandığı feci kaza anı güvenlik kamerasında
İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, hafif ticari araç, kasalı bir kamyonet ve belediye otobüsünün karıştığı kazada, ticari araç sürücüsü ile belediye otobüsünün sürücüsü ağır yaralandı. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 14.30 sıralarında, Kemalpaşa Caddesi Moda, Tekstil ve Konfeksiyoncular Sitesi'nin 1. girişinde meydana geldi. Bülent A. idaresindeki 35 AGH 864 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, önünde seyreden H.Y., yönetimindeki 06 BEP 678 plakalı kasalı kamyoneti sollamak istediği esnada, karşı yönden gelen İsmail T. kontrolündeki 35 DB 2802 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazadan dolayı Bülent A.'nın aracından fırlayan parçalar H.Y.'nin kasalı kamyonetine zarar verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi.Öte yandan, adrese gelen 110 AKS ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan Bülent A.'yı sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada yaralanan Bülent A. ve belediye otobüsünün sürücüsü İsmail T., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı3 aracın karıştığı kazada 2 kişi ağır yaralanırken kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde, H.Y. yönetimindeki 06 BEP 678 plakalı kasalı kamyonet seyir halindeyken, arkasından gelen Bülent A. idaresindeki 35 AGH 864 plakalı hafif ticari araç, H.Y.'nin kamyonetini sollamaya çalışırken, karşı yönden gelen İsmail T. kontrolündeki 35 DB 2802 plakalı belediye otobüsüne çarpıyor.
İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, hafif ticari araç, kasalı bir kamyonet ve belediye otobüsünün karıştığı kazada, ticari araç sürücüsü ile belediye otobüsünün sürücüsü ağır yaralandı. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 14.30 sıralarında, Kemalpaşa Caddesi Moda, Tekstil ve Konfeksiyoncular Sitesi'nin 1. girişinde meydana geldi. Bülent A. idaresindeki 35 AGH 864 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, önünde seyreden H.Y., yönetimindeki 06 BEP 678 plakalı kasalı kamyoneti sollamak istediği esnada, karşı yönden gelen İsmail T. kontrolündeki 35 DB 2802 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazadan dolayı Bülent A.'nın aracından fırlayan parçalar H.Y.'nin kasalı kamyonetine zarar verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi.Öte yandan, adrese gelen 110 AKS ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan Bülent A.'yı sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada yaralanan Bülent A. ve belediye otobüsünün sürücüsü İsmail T., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı3 aracın karıştığı kazada 2 kişi ağır yaralanırken kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde, H.Y. yönetimindeki 06 BEP 678 plakalı kasalı kamyonet seyir halindeyken, arkasından gelen Bülent A. idaresindeki 35 AGH 864 plakalı hafif ticari araç, H.Y.'nin kamyonetini sollamaya çalışırken, karşı yönden gelen İsmail T. kontrolündeki 35 DB 2802 plakalı belediye otobüsüne çarpıyor.
Kaynak: İHA
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