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İzmir'de 2 kişinin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

İzmir'de 2 kişinin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasındaİZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün önündeki kamyoneti sollamaya çalıştığı hafif ticari araç, belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

18.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:35
İzmir'de 2 kişinin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün önündeki kamyoneti sollamaya çalıştığı hafif ticari araç, belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. 2 kişinin ağır yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Kemalpaşa Caddesi Moda, Tekstil ve Konfeksiyoncular Sitesi'nin 1'inci girişinde meydana geldi. Bülent A. yönetimindeki 35 AGH 864 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, önündeki H.Y.'nin kullandığı 06 BEP 678 palakalı kasalı kamyoneti sollamaya çalıştığı sırada, karşı yönden gelen İsmail T. yönetimindeki 35 DB 2802 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçtan kopan parçalar, kamyonete zarar verdi. Kazada, sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Gelen 110 AKS ekipleri, araçta sıkışan Bülent A.'yı çıkardı. İki yaralı yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, H.Y.'nin kamyonetle hareket halinde olduğu sırada, arkasından gelen Bülent A.'nın, kamyoneti sollamaya çalıştığı ve bu sırada karşıdan gelen İsmail T.'nin kullandığı belediye otobüsüne çarptığı görülüyor. İzmir’de 2 kişinin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

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İzmir'de 2 kişinin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Etiketler : Kemalpaşa, Bornova, İzmir, Güncel

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