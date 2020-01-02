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İzmir'de 2 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili peş peşe gözaltılar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

02.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:09 İzmir'de 2 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili peş peşe gözaltılar
'in ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Karabağlar ilçesinde dün bir araca yapılan silahlı saldırıda Sadullah Serkan Kara (32) ile bir otomobilde bulunan Lokman Çakır (40) ölmüştü. Dehşete düşüren anlar ise saniye saniye kameralara yansımıştı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saatlerce olayla ilgili detaylı çalışma yaptı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, bazı kişilerin kimliklerini tespit etti ve operasyonun düğmesine bastı. Şu ana kadar 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. - İZMİR

Serkan Kara, Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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