İzmir'de 2 suç örgütüne büyük operasyon: 196 gözaltı kararı var

İZMİR'de, 2 suç örgütünden toplam 196 kişi hakkında verilen gözaltı kararları doğrultusunda operasyon başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Serkan Kurtuluş'un elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik gözaltı kararı verilen 143 ve Deniz Camgöz'ün lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik gözaltı kararı verilen 53 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. 165 adrese eş zamanlı baskın yapılarak gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve polis telsizi ele geçirildi.

Şüphelilerin, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, suç örgütüne yardım etmek, kasten insan öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet, mala zarar verme ve tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Operasyon sürüyor.

BARATALI OLAYIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan, hakkında yakalama kararı bulunan ve Gürcistan'da İnterpol tarafından yakalandıktan sonra serbest bırakılan Serkan Kurtuluş, geçtiğimiz günlerde eski belediye başkanı ve milletvekili Bülent Baratalı'nın oğlunun uğradığı silahlı saldırıyla gündeme gelmişti. Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yapan Kurtuluş, "Tutuklanan Urla belediye başkanına referans olan Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın aracı biraz önce susturuculu silahlarla taranmış ve saldırıların arkası gelecekmiş" ifadelerini kullanmıştı.