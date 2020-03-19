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İzmir'de, 2 ton sahte dezenfektan ele geçirildi

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yaklaşık 2 ton sahte dezenfektan ile boş 19 bin 555 plastik şişe ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

19.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:28
İzmir'de, 2 ton sahte dezenfektan ele geçirildi

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yaklaşık 2 ton sahte dezenfektan ile boş 19 bin 555 plastik şişe ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi Pancar Karayolu üzerinde, bir kişinin sahte dezenfektan ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 ve 5 litrelik plastik şişelerde 2 bin 57 litre sahte dezenfektan ve boş 19 bin 555 plastik şişe ele geçirdi. Şişelerin bir kısmının etiketlenmiş olduğu görüldü.Depodaki tüm malzemelere el koyan jandarma M.P. adlı şüpheliyi gözaltına alındı. M.P.'nin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, yetkililer fırsatçılara izin verilmeyeceği söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ayrancılar, Jandarma, Torbalı, Güncel

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