İzmir'de 20 bin sahte ürün ele geçirildi
İzmir'de, aralarında cinsel uyarıcı ilaç ve vücut dezenfektanların da olduğu 20 bin 139 sahte ürün ele geçirildi.
11.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:26
İzmir 'de, aralarında cinsel uyarıcı ilaç ve vücut dezenfektanların da olduğu 20 bin 139 sahte ürün ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bazı kişilerin piyasaya sahte ürün sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin temin ettiği depoya baskın yapan polis, 15 bin 579 cinsel uyarıcı ilaç ve 3 bin 462 vücut dezenfektanı olmak üzere toplam 20 bin 139 sahte ürün ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlamasıyla işlem yapıldı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bazı kişilerin piyasaya sahte ürün sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin temin ettiği depoya baskın yapan polis, 15 bin 579 cinsel uyarıcı ilaç ve 3 bin 462 vücut dezenfektanı olmak üzere toplam 20 bin 139 sahte ürün ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlamasıyla işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak