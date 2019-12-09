Haberler » Güncel » İzmir'de 21 bin uyuşturucu hapa 3 tutuklama - Haber

İzmir'de 21 bin uyuşturucu hapa 3 tutuklama

İZMİR'de düzenlenen operasyonda 21 bin 939 uyuşturucu hap ile yakalanıp, gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

09.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:43İzmir'de 21 bin uyuşturucu hapa 3 tutuklama

İZMİR'de düzenlenen operasyonda 21 bin 939 uyuşturucu hap ile yakalanıp, gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik geçen cumartesi günü bir dizi operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 21 bin 939 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Karşımızda susuyor (1) - Haber
14:28 Edirne-bara alınmayınca tüfekle ateş açan çocuk, serbest kaldı - Haber
14:28 İç Dünyanıza dokunacak bir anlatı: kuruntucu - Haber
14:28 Tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu - Haber
14:23 GAÜN'de Türk Sanat Müziği konseri ilgiyle izlendi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
12:17 Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor - Haber
9.12.2019 14:31:34