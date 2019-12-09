Haberler » Güncel » İzmir'de 216 göçmen yakalandı - Haber

İzmir'de 216 göçmen yakalandı

İZMİR'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 216 düzensiz göçmen yakalandı.

09.12.2019 00:52 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:52İzmir'de 216 göçmen yakalandı

İZMİR'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 216 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ve ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 216 göçmen yakaladı. Seferihisar ilçesi Sığacık Balık Çiftliği mevkisinde yakalanan 119 Afganistan, 4 Orta Afrika, 2 Eritre ve 1 Mısır uyruklu ile Çeşme ilçesinin Karaburun ve Karaada açıklarında yakalanan 42 Orta Afrika, 35 Suriye ve 13 Filistin uyruklu göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı, Orta Afrika, Seferihisar, Çeşme, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:26 Balkondan atılan yanan teneke otomobili yaktı - Haber
01:18 Babasının bulunduğu ambulansı takip ederken kaza yaptı - Haber
01:18 Manisa'da patlayan trafo apartmanda maddi hasara yol açtı - Haber
01:14 Adana'da anahtar dükkanında yangın - Haber
01:12 Türkücü Mahmut Tuncer yardım konserinde rock söyledi - Haber
00:11 Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi - Haber
00:01 Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı - Haber
23:36 CHP'li belediyeden toplu iş sözleşmesinde dikkat çeken karar: Aile içi şiddete taviz yok - Haber
23:31 Malatya trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü - Haber
23:28 Doğa Koleji'nden açıklama: Maaşları kurumu devredince ödeyeceğiz - Haber
9.12.2019 01:44:16