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İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

11.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:56İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir grubun Ballıkuyu Caddesi civarında toplandıktan sonra yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzensiz göçmenlerin belirlenen adresten araçlarla alınmasının ardından takibe başlayan polis ekipleri, operasyon düzenledi.
Ekipler, Somali uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Araçta yapılan aramada 11 can yeleği ile 2 pompa da ele geçirildi.
Operasyonda, yasa dışı geçişi geçişi organize ettikleri iddiasıyla Ç.B, C.Ü, A.E.A, S.S.S, ve G.D. de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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