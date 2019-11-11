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İzmir'de 22 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı

İZMİR'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Somali uyruklu 22 göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettiği iddia edilen 5 organizatör, polis ekiplerince yakalandı.

11.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:53İzmir'de 22 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı

İZMİR'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan uyruklu 22 göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettiği iddia edilen 5 organizatör, polis ekiplerince yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GİM) ekipleri, ilçesinde Ballıkuyu semtinde bir grup göçmenin yasa dışı geçiş hazırlığında olduğunu öğrendi. Kaçak geçiş için göçmenlerin Çeşme'ye götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bölgede önlem aldı. Göçmenler minibüse binip yola çıkınca araçları, saat 21.00 sıralarında durduruldu. Ayrıca göçmen grubunun içinde bulunduğu minibüsü takip eden bir otomobil de durduruldu. Yapılan kontrolde minibüste Somali uyruklu 22 göçmen yakalandı. Ayrıca araçta ele geçirilen 11 can yeleği ile 2 pompaya el konuldu. Göçmenleri takip eden otomobilde ise organizatörler araç şoförü Ç.B., yine Türk uyruklu C.Ü. ve G.D. ile Somali uyruklu S.S.S. ve Sudan uyruklu A.E.A. ise göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 zanlının ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Somali, Konak, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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