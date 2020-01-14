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İzmir'de 221 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili, Menderes, Seferihisar ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 221 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

14.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:14İzmir'de 221 düzensiz göçmen yakalandı
'in , , ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 221 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında iki lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Lastik botları durduran ekipler, 33 Suriye, 22 Afganistan, 3 Orta Afrika, iki Kongo ve bir Senegal uyruklu 61 düzensiz göçmeni yakaladı.

Menderes ilçesinde de Özdere açıklarında durdurulan lastik bot içerisindeki 55 Afganistan, 4 Suriye uyruklu göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik uçağı tarafından Seferihisar ve Urla ilçesi açıklarında tespit edilen 2 lastik bota ulaşan ekipler, 39 Afganistan, 23 Suriye, 16 Filistin, 9 Kongo, 6 Togo, 4 Eritre, 3 Nijerya ve bir Yemen uyruklu olmak üzere toplam 101 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 221 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Seferihisar, Menderes, Dikili, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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