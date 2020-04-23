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İzmir'de 23 Nisan coşkusunu müzik gösterisiyle doyasıya yaşadılar DRONE

İzmir'de 23 Nisan coşkusunu müzik gösterisiyle doyasıya yaşadılar(3)MAHALLELİDEN 23 NİSAN'A ÖZEL GÖRSEL ŞÖLENİzmir'in Bornova ilçesinde mahalle sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için teraslarından havai fişek attı.

23.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:54
İzmir'de 23 Nisan coşkusunu müzik gösterisiyle doyasıya yaşadılar(3)
MAHALLELİDEN 23 NİSAN'A ÖZEL GÖRSEL ŞÖLEN
İzmir'in Bornova ilçesinde mahalle sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için teraslarından havai fişek attı. Gökyüzünü aydınlatan havai fişekler görsel şölen yarattı. Aynı anda yanan 350 meşale ile Bornova muhteşem görüntülere sahne oldu.
30 büyükşehirde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri iptal oldu. Sokaklar ve meydanlar boş kaldı ancak vatandaşlar evde yaptıkları çeşitli etkinliklerle bayramı dolu dolu kutladı. Tüm yurtta olduğu gibi vatandaşlar İzmir'de de saat tam 21.00'de balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Bornova ilçesi Çamdibi semtinde ise İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaklaşık 100 sokakta belirlenen binaların terasından havai fişek atıldı. Aynı anda gökyüzüyle buluşan havai fişekler ve ışıl ışıl yanan meşaleler ile 23 Nisan büyük bir coşku ile kutlandı.
'KİMSE SOKAĞA ÇIKMADI'
Sosyal medyada İyilik Yap Denize At adıyla kurdukları sosyal medya grubu üzerinden yardım ve destek kampanyaları yaptıklarını belirten grup yöneticilerinden Kazım İvriz, bu etkinliği de grup üzerinden organize ettiklerini belirtip, 23 Nisan'ı kutlamak için bu etkinliği organize ettik. Hem Atamızı anmak hem de evde kalan çocuklarımıza sürpriz yapmak istedik. Çok sayıda havai fişeği aynı anda attık ve meşaleler yaktık. Kimse sokağa çıkmadı. Sosyal mesafe kuralına dikkat ettik. Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlamak istedik ifadelerini kullandı. İzmir’de 23 Nisan coşkusunu müzik gösterisiyle doyasıya yaşadılar DRONE

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Bornova, İzmir, Güncel , Haber
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