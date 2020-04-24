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İzmir'de 23 Nisan coşkusunu müzik gösterisiyle doyasıya yaşadılar

İzmir'de 23 Nisan coşkusunu müzik gösterisiyle doyasıya yaşadılar(4)KARŞIYAKALILAR, BANDONUN ÇALDIĞI ŞARKILARA BALKONLARINDAN EŞLİK ETTİİZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir Mahallesi'ndeki apartmanların balkonlarından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla karşılandı.

24.04.2020 00:21 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:23
İzmir'de 23 Nisan coşkusunu müzik gösterisiyle doyasıya yaşadılar(4)
KARŞIYAKALILAR, BANDONUN ÇALDIĞI ŞARKILARA BALKONLARINDAN EŞLİK ETTİ
İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir Mahallesi'ndeki apartmanların balkonlarından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla karşılandı. Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki bando ekibi, kurulan hoparlör sistemi sayesinde mahalledeki apartmanlara müzik dinletisi yaptı. Saat 21.00'da balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik eden mahalle sakinleri, evlerinden çıkamasalar da alkışlarla bayramlarını kutladı.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl İzmir'in birçok ilçesinde apartmanların balkonları süslendi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhu evlerden yaşatıldı. Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavişehir Mahallesi'nde ise, Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki bando ekibi mahallelilere dinleti sundu. Belediye ekiplerinin sahile kurduğu hoparlörler sayesinde, bandonun sesi tüm mahalleyi inletti. Sahil kesimindeki birkaç binanın üzerine yansıtılan Atatürk silüeti ve 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun' yazısı dikkat çekti. Saat 21.00'da mahalle sakinleri, bayraklar ve balonlarla süsledikleri balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Alkışlarla günün coşkusunu yaşayan İzmirliler, bandonun çaldığı 23 Nisan şarkılarına eşlik etti. Bazı mahalle sakinleri kırmızı beyaz tişörtlerini giyip balkona çıktı, bazıları ışıklarını açıp kapatarak, bazıları ise tencereye vurarak destek verdi. Çocuk, genç, yaşlı birçok kişi, evlerinde de olsa bayramın neşesini yaşayıp, bu özel günü anmayı unutmadı. İzmir’de 23 Nisan coşkusunu müzik gösterisiyle doyasıya yaşadılar

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, İzmir, Güncel , Haber
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