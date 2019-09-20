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İzmir'de 251 kaçak yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 251 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

20.09.2019 01:42İzmir'de 251 kaçak yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı
İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 251 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında, Çeşme ilçesi Altınkum, Karaabdullah Burnu ve Gerence açıklarında 4 ayrı lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 82 Afganistan, 50 Suriye, 17 Somali, 1 Irak ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 151 kaçak göçmeni yakaladı. Öte yandan, Ilıca Mahallesi açıklarında ise 29 Filistin ve 5 Suriye uyruklu kaçak göçmen daha yakaladı. Çalışmalarını sürdüren ekipleri, Dikili ilçesi Bademli açıklarında hareket halinde bir botun olduğunu belirledi. Lastik botu durduran ekipler burada da 43 Suriye, 18 Afganistan ve 5 Filistin uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan toplam 251 kaçak  göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Gözaltına alınan organizatörün işlemleri sürüyor.



Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili, Suriye, Çeşme, Güncel

Kaynak: DHA

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