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İzmir'de 252 tarihi eser ele geçirildi

İzmir'de Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 252 tarihi eser ele geçirildi.

13.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:34İzmir'de 252 tarihi eser ele geçirildi
'de ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 252 tarihi eser ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, iki kişinin evlerinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin Bayraklı ve Gaziemir ilçelerindeki ikametgahlarında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 231 bronz sikke, 9 bronz ok ucu, 6 bronz yüzük, 4 bronz çan ile iki pişmiş topraktan yapılma ağırşak bulundu.
Gözaltına alınan H.A.A. ve K.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Roma, Güncel

Kaynak: AA

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