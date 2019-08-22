İzmir'de 26 avukata kayyum gözaltısı

İZMİR'de, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki için basın açıklaması yapmak isteyen 26 avukat, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir Adliyesi önünde, öğlen saatlerinde toplanan avukatlar, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınıp, yerlerine kayyum atanmasına tepki için basın açıklaması yapmak istedi. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun da bulunduğu basın açıklaması sırasında, polis gruba müdahale etti. Gruptaki 26 avukat gözaltına alınıp, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.