İzmir'de 3,3 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü alınan bilgiye göre, İzmir'de saat 22.44 ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 17.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Ege Denizi'nde meydana gelen depremin şiddeti 3,2 olarak açıkladı.

"EVİN SALLANDIĞINI HİSSETTİM"

Depremi hissettiğini ifade eden Rüstem Çınar, "Yatmaya hazırlanırken evin salladığını hissettim. Karım evde yoktu. Bende ne yapacağımı bilmediğim için sokağa çıktım." ifadelerini kullandı.