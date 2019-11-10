Haberler » Güncel » İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haber

İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiİZMİR'in Bornova ilçesinde, ekiplerin düzenlediği operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiBornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kara Nakliyeciler Sitesi'ne ait tır ve kamyon garajında kaçak akaryakıt bulundurulduğunu tespit etti.

10.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:13
'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İZMİR'in ilçesinde, ekiplerin düzenlediği operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kara Nakliyeciler Sitesi'ne ait tır ve kamyon garajında kaçak akaryakıt bulundurulduğunu tespit etti. Adrese yapılan operasyonda, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Doğanlar Mahallesi'nde olayla bağlantısı olduğu belirlenen bir iş yerine ise Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda, 10 bin 880 litre madeni yağa el konuldu. Olayların şüphelileri A.P, M.P, A.R.S. ve A.K. gözaltına alındı.
İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:32 İran'dan Körfez'deki Buşehr'de yeni nükleer tesis
16:32 MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla...
16:31 Soluk borusunu tıkayan hap tümörü tetikleyince öldü
16:30 Bolivya'da hükümet karşıtı protestolara polis de destek verdi
16:30 Tel Abyad'da bombalı saldırı: 7 ölü, 30 yaralı
16:00 Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 9 ölü, 30 yaralı
15:43 Gürgen Öz, 4 kardeşin intiharı sonrası video çekerek Nusret Gökçe'de altın et yiyenlere ateş püskürdü: Gerizekalılar
15:37 YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 16:32:44