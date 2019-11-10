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İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiİZMİR'in Bornova ilçesinde, ekiplerin düzenlediği operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiBornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kara Nakliyeciler Sitesi'ne ait tır ve kamyon garajında kaçak akaryakıt bulundurulduğunu tespit etti.

10.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:44İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İZMİR'in ilçesinde, ekiplerin düzenlediği operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiBornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kara Nakliyeciler Sitesi'ne ait tır ve kamyon garajında kaçak akaryakıt bulundurulduğunu tespit etti. Adrese yapılan operasyonda, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Doğanlar Mahallesi'nde olayla bağlantısı olduğu belirlenen bir iş yerine ise Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda, 10 bin 880 litre madeni yağa el konuldu. Olayların şüphelileri A.P, M.P, A.R.S. ve A.K. gözaltına alındı.



Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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