Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de tank içerisinde toprağa gömülü halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

06.02.2020 21:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:15İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
'de tank içerisinde toprağa gömülü halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesinde bir tır garajında yüklü miktarda kaçak akaryakıt olduğuna yönelik ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda tank içerisinde garaja gelen, kamyon ve tırlara akaryakıt ikmali yapacak şekilde hazır hale getirilmiş düzenek tespit etti. Tanktan boşaltılan 3 bin litre kaçak akaryakıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca, toprağa gömülü tank ise kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, olayla ilgili garajda bulunan biri Suriye uyruklu 2 şüpheli ise gözaltına alındı. - İZMİR

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 22:53:18