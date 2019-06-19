İzmir'de 3 kilometrelik pastayla rekor kırılacak

İzmir'de 20 ülkeden 500 firmanın katılımıyla düzenlenecek olan Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali'ne katılan bin pasta şefi, 3 kilometre uzunluğunda pasta yaparak rekor kıracak.



27-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan PASTART İZMİR- Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali'nin tanıtım toplantısı İzmir Sanat'ta gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice 20 ülkeden 500 firma ile birlikte etkinliğin Kültürpark'ta düzenleneceğini belirterek, bin pasta şefinin 3 kilometre uzunluğunda bir festival pastası yapmayı ve bu pastayla Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek için bir rekora imza atacaklarını ifade etti.



İzmir en uygun il



Tadımlar, tanıtımlar, söyleşiler ve atölyeler ile renklenecek etkinlikte, 1 milyonu aşkın ziyaretçi beklediklerini dile getiren Yenice, "Amacımız, Türk Mutfağı'nın en güçlü olduğu alanlardan biri, unlu mamullerdeki lezzet zenginliğini bir kutlama ile kanıtlamak ve ihraç ürünleri yelpazesine taşımak. Ekonomik değeri 65 milyar dolara ulaşan sektörümüzün artık ihracata yönelen bir vizyona sahip olması gerekiyor. İzmir'i seçmemizin nedeni ise festivalimizin temel özelliği ile bütünleşmesi; Türk mutfağının modern kanadı pastacılık ile geleneksel kanadı tatlıcılığı birlikte sunacağız. İzmir'in bu konuda en uygun il olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



İzmir Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen de festivalin yeme içme yelpazesinin, pastanın yanı sıra tatlıdan böreğe unlu mamullerin tümünü kapsayacağını belirtti. Esen, "Pastacılar, lokmacılar, boyozcular, gevrekçiler, şekerciler, dondurmacılar, börekçiler, gözlemeciler hepimiz burada olacağız. İzmir lezzetlerini üreten herkes, hepimiz burada olacağız. İnanıyoruz ki; İzmir yeni bir marka değere kavuşacak" dedi.



20 ülkeden pasta şefi



Etkinliğin uluslararası ayağı ve yarışmalar kısmını üstlenen Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan ise üç gün sürecek festival kapsamında 20 ülkeden gelecek ve Türkiye'den katılacak pasta şeflerinin yarışacağını söyledi. Tufan "Festivalimizin Türk mutfağı, gastronomisi ve turizmine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Aynı malzemeler ile farklı lezzetler oluşturacak şeflerimizin katılacağı yarışmaların yanı sıra bin bir çeşit ürün ile İzmir'e büyük heyecan yaşatacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA