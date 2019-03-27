İzmir'de 3 Milyon 250 Bin Seçmen Sandık Başına Gidecek

İlçe Sandık Seçmen Aliağa 201 64.515 Balçova 186 60.923 Bayındır 125 31.538 Bayraklı 700 236.339 Bergama 312 80.370 Beydağ 43 10.064 Bornova 984 325.344 Buca 1.081 364.019 Çeşme 109 33.778 Çiğli 444 148.893 Dikili 119 35.766 Foça 84 25.629 Gaziemir 295 99.037 Güzelbahçe 77 24.555 Karabağlar 1.073 360.903 Karaburun 35 9.062 Karşıyaka 821 275.617 Kemalpaşa 256 78.621 Kınık 86 21.685 Kiraz 128 33.776 Konak 855 275.953 Menderes 230 71.679 Menemen 388 123.717 Narlıdere 147 49.386 Ödemiş 360 103.153 Seferihisar 108 33.238 Selçuk 93 28.320 Tire 234 65.977 Torbalı 406 127.879 Urla 162 51.044 TOPLAM 10.142 3.250.780

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde İzmirliler, büyükşehir belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İzmir'de 3 milyon 250 bin 780 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, İzmir'deki seçmen sayısı 220 bin 318 arttı.İzmir'de bir önceki seçimde 10 bin 296 olan sandık sayısı 154 düşüşle 10 bin 142'ye geriledi.En fazla seçmen Buca'daİzmir'de bin 81 sandığın ve 364 bin 19 kayıtlı seçmenin bulunduğu Buca, en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe oldu. Buca'yı 360 bin 903 seçmenle Karabağlar ve 325 bin 344 seçmenle Bornova izliyor.İzmir'de 9 bin 62 seçmene sahip Karaburun, 10 bin 64 seçmenli Beydağ ve 21 bin 685 seçmeni bulunan Kınık ise en az seçmenin bulunduğu ilçeler.Seçmen sayılarıİzmir'de 31 Mart Pazar günü kurulacak sandık ve seçmen sayıları şöyle: