Haberler » Güncel » İzmir'de 3. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı düzenlendi - Haber

İzmir'de 3. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı düzenlendi

İzmir'de İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi tarafından İzmir Demokrasi Üniversitesi iş birliğinde 3. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı düzenlendi.

09.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:46İzmir'de 3. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı düzenlendi
'de ve Yahudi Çalışmaları Dergisi tarafından İzmir Demokrasi Üniversitesi iş birliğinde 3. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı düzenlendi.
Kentte dün bir otelde başlayan ve bugün İzmir Demokrasi Üniversitesinde devam eden 3. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı'na yurt içi ve dışındaki çeşitli üniversitelerden çok sayıda akademisyen katıldı.
Bu yılki teması "Dönüm noktaları, değişim ve süreklilik içinde Yahudilik ve İsrail" olarak belirlenen konferansta, İsrail ve Yahudilik çalışmaları alanında yapılan akademik araştırmalar sunuldu.
Öte yandan, bazı sivil toplum örgütleri, sosyal medya üzerinden konferansı eleştiren paylaşımlarda bulundu.

İsrail, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:21 AFAD tatbikatı heyecanlı anlara sahne oldu
15:21 Yüzey kaplama sektörünün önemli isimleri panelde buluştu
15:21 - Rusya'da Petrol Tankeri Patladı: 1 Ölü, 5 Yaralı
15:15 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı
15:20 Güpegündüz evlere dadanan hırsızlar kamerada
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
13:32 İmamoğlu, hakkında yazılan kitabı eleştiren Kaftancıoğlu'na sitem etti: Yorumlamasını doğru bulmuyorum
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:22:19