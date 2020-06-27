İzmir'de 31 farklı suçtan aranan zanlı yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde 31 farklı suçtan yaklaşık 30 yıl hapis cezası bulunan kişi, polis ekipleriyle çatışmaya girdikten sonra yakalandı.

27.06.2020 02:56 | Son Güncelleme: 27.06.2020 04:12
İzmir'in Buca ilçesinde 31 farklı suçtan yaklaşık 30 yıl hapis cezası bulunan kişi, polis ekipleriyle çatışmaya girdikten sonra yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, Ş.C.K. yönetimindeki 35 FJ 846 plakalı cipi durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayan şüpheli, havaya ve polis ekiplerine tabancayla ateş ederek kaçmaya başladı.
Takibe aldığı şüpheliye ateş açan polis ekipleri, hareket halindeki aracın sol ön tekerini patlattı.
Bir süre daha kaçan şüpheli, Ahmet Yesevi Caddesi'nde yakalandı.
Belinden yaralanan Ş.C.K'nin uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere hırsızlık, tehdit, yaralama, para ve resmi belgede sahtecilik, göçmen kaçakçılığı, mala zarar verme, tutuklu ve hükümlünün kaçması gibi 31 ayrı suçtan arandığı ve yaklaşık 30 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Yaralanan zanlı olay yerine gelen sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada, silah ele geçirildi. İzmir’de 31 farklı suçtan aranan zanlı yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Buca, Güncel, Haber

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