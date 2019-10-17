Haberler » Güncel » İzmir'de 314 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 314 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 314 düzensiz göçmen yakalandı.

17.10.2019 09:16İzmir'de 314 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 314 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında durdurdukları lastik botta 39'u Afganistan, 41'i Suriye, 3'ü Yemen, 2'si Filistin ve biri Irak uyruklu 86 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında da 106'sı Suriye, 36'sı Afganistan, 32'si Filistin, 3'ü Gabon, 2'si Yemen, biri Kongo, biri Somali ve biri Mısır uyruklu 182 düzensiz göçmeni yakaladı.
Top Burnu açıklarında yakalanan Suriye uyruklu 46 düzensiz göçmen de kıyıya çıkarıldı.
Ekipler, yakaladıkları 314 düzensiz göçmeni İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Afganistan, Suriye, Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:35 Adıyaman'da evin kapısına kurşun sıkıp kaçtılar
10:34 Hasankeyf'teki son eserin taşınma hazırlığı tamamlandı
10:34 Ağbal: "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır"
10:33 Bayramiç'te kaçak kazıya 5 gözaltı
10:32 Doğu'daki 3 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü
10:32 Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
10:27 Asistan doktora jiletli saldırının ardından Başkan Yıldırım: "Sabrımız kalmadı"
17.10.2019 10:35:28