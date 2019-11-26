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İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı.

26.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:56İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı
'in ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir grubun ilçesinde Limontepe pazar yeri yanında toplanarak 35 CMZ 79 plaka araçla Çeşme'ye gidecekleri bilgisi üzerine harekete geçti.
Çeşme otoyolunda durdurulan araçta Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta 5 can yeleği, 3 şambrel ve pompa ele geçirildi.
Yasa dışı geçişi geçişi organize ettikleri iddiasıyla Ercan Erdem, Ersin Aydemir, Servet Karakaya, Eshat Kılıç ve Muhammed Asef Rahimi gözaltına alındı.
Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Karabağlar, Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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