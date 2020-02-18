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İzmir'de 33 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

18.02.2020 07:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 07:07İzmir'de 33 kaçak göçmen yakalandı
'in ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçtiğimiz cumartesi günü saat 10.32'de, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu fark etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot içerisindeki 33 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Dikili, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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