İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir
'in Karaburun
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 2 Suriyeli gözaltına alındı.
İlçe girişindeki kontrol noktasında şüphelendikleri kamyoneti durduran polis ekipleri aracın kasasını kontrol etti.
Kontrolde biri Yemen, 34'ü Somali uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 Suriyelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.