Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de 37 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 37 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 düzensiz göçmen deniz polisi ekiplerince yakalandı.

19.10.2019 12:27İzmir'de 37 düzensiz kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Karaburun açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 düzensiz göçmen deniz polisi ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 yabancı uyruklu, deniz polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre; Karaburun sahilinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmek isteyen düzensiz göçmenler gözetim altına alındı. Düzensiz göçmenlerin yurt dışına lastik botlarla kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Karaburun, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:51 Amasya'da hayvan hırsızlığına 4 tutuklama
13:49 İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü
13:40 Lokantadan uyuşturucu çıktı
13:33 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yakaladık diz çöktürmeden ve tasfiye ettirmeden bırakmayız"
13:26 Geri Dönüşüm Tesisi alev alev yandı
13:17 Kontrolsüz kavşakta 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
13:04 Sahte ehliyetle yakalandı
19.10.2019 14:04:57