İzmir'de 37 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

İzmir
'in Karaburun
açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 düzensiz göçmen deniz polisi ekiplerince yakalandı.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 yabancı uyruklu, deniz polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre; Karaburun sahilinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmek isteyen düzensiz göçmenler gözetim altına alındı. Düzensiz göçmenlerin yurt dışına lastik botlarla kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi.
Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR