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İzmir'de 38'i çocuk 75 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 38'i çocuk 75 düzensiz göçmen yakalandı.

05.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:50İzmir'de 38'i çocuk 75 düzensiz göçmen yakalandı
'in ve ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 38'i çocuk 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 23 Kongo ve 3 Somali uyruklu olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen ekipler tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 38 Suriye, 8 Afganistan ve 3 İran uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Her iki operasyonda yakalanan 75 göçmenden 38'inin çocuk olduğu belirtildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Seferihisar, Karaburun, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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