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İzmir'de 38. Uluslararası Devecilik Festivali

İzmir'in Selçuk ilçesinde 38. Uluslararası Devecilik Festivali düzenlendi.

19.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 19.01.2020 20:59İzmir'de 38. Uluslararası Devecilik Festivali
'in ilçesinde 38. Uluslararası Devecilik Festivali düzenlendi.
Selçuk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pamucak Arena'da gerçekleştirilen festivale, yerli ve yabancı misafirler ilgi gösterdi.
Festivalde Selçuk, Torbalı, Umurlu, Bodrum, Çine, Germencik, Muğla, Nazilli, Çanakkale gibi Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en ünlü pehlivan develer, çatım listesine göre güreşti.
Güreşlerde dereceye giren deve sahiplerine, kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Selçuk, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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