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İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı.

13.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:42İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinde iki minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, sahile yakın İpekkum mevkisinde devriye gezen İlçe Komutanlığı ekipleri, iki minibüsü durdurdu.
Minibüsleri kontrol eden ekipler, araçlardaki 39 düzensiz göçmeni yakaladı. Deniz kıyısında bot ve motoru bulundu, sürücüler İ.A. ve H.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadelerinin ardından kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla 4 kişi daha yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 6 zanlının ifade işlemleri devam ediyor.

Seferihisar, Doğanbey, Jandarma, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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