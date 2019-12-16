Haberler » Güncel » İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

16.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:52İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpekkum mevkisinde şüphe üzerine üç aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı, bir şişme botla bir motora el konuldu.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla İ.A, H.B, E.B, E.L.Ç, E.Ç. ve B.S. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Seferihisar, Doğanbey, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:21 "Hassas Ruhlar" sanatseverlerle buluştu - Haber
11:20 İBB'nin kiralık araç ihalesi geçerli teklif olmadığı için ertelendi - Haber
11:20 Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:20 Ankara merkezli soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı" gerekçesiyle... - Haber
11:15 Uludağ'da yavru köpekler donmaktan kurtarıldı - Haber
10:50 Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti - Haber
10:20 Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Haber
10:17 Çıkma parçalar ile sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi polis tamirci kılığına girerek yakaladı - Haber
09:58 İstanbul'da Alevi ailelere çirkin saldırı - Haber
09:38 Kaputaj Plajı'nda yağmur sonrası oluşan deniz manzarası vatandaşları hayran bıraktı - Haber
16.12.2019 11:22:40