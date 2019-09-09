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İzmir'de 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildi

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

09.09.2019 16:45 İzmir'de 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildi
İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayraklı ilçesindeki bir depoda, sahte alkollü içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Dün depoya operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 600 şişe sahte viski, 45 litre etil akol, 2, 5 litre kaçak rakı ile kaçak viski, votka ve rakı yapmak için kullanılan aromalar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak E.A. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü, Bayraklı, Güncel

Kaynak: DHA

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