İzmir'de 4 bin konut kaçak duruma düştü

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:08



26 Kasım 2018 Pazartesi 12:08

İzmir'de 4 bin konut kaçak duruma düştüİZMİR - İzmir'de yaklaşık 170 dönümlük alanda parselasyon planının iptal olmasından dolayı oturma ruhsatı alınan binalar kaçak duruma düştü. İnşaatları yarım kalan müteahhitler milyonlarca lira zarar ettiklerini söyleyerek bu durumun çözüme kavuşturulmasını istedi.İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde yaklaşık 170 dönümlük bir alanın 1993 yılında parselasyon planı yapıldı, planlamada yapılan bazı hatalar nedeniyle bir hak sahibinin 23 yıl sonra açtığı dava sonucunda Mahkeme 2 yıl önce mevcut parselasyon planının iptaline karar verince bölgede 1993 yılından bugüne kadar inşa edilen tüm ruhsatlı konutlar kaçak durumuna düştü.İki yıldır bölgede yaşan hak sahipleri, müteahhitler ve konut sahiplerinin parselasyon planının iptal olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Çiğli Müteahhitler ve İş Adamları Derneği Başkanı Barış Öncü, "Bitmiş olan evler bile kaçak duruma düştü, İnşaat ruhsatını almış inşaatlar durduruldu, temel üstü ruhsatı alınamıyor, bitmiş binaya oturma raporu alınamıyor. Yıllarca dişinden, tırnağından artırıp bir konut sahibi olabilen vatandaşların oturma ruhsatlı evleri bile kaçak durumda" dedi."Büyük infialler yaşanabilir"Yüzlerce müteahhidin alanda kat karşılığı sözleşmeler yaptığını aktaran Öncü, "Sözleşmedeki cezai müeyyideler işler durumda, İnşaat sektöründeki ciddi sıkıntıların üzerine bir de bu sıkıntı eklenince herkes iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı" dedi.Bölgede büyük infialler ve sosyal sorunlar yaşanabileceğini söyleyen Öncü, bunun önlenmesi için sektörün sorunlarını yakından bilen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır'a konuyu aktararak çözümü ile ilgili yardım istediklerini de dile getirdi."Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a sorunu aktardık"Konuyla ilgili onlarca kişinin kendisini aradığını belirten Ak Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, sorunun planlama safhasında vatandaşın arsasında ortaklık katılım payı diye nitelenen zayiat alınırken yapılan hatalardan oluştuğunu ifade etti. Mahkemelerin mevcut yasalar doğrultusunda yapabileceği bir şeyi olmadığını dile getiren Necip Nasır, çözümün ise şikayet sahibinin davadan vazgeçmesi veya belediyenin yeniden parselasyon planı yapması ile giderilebileceğini kaydetti.Nasır, şöyle devam etti: "Belediye tarafından 2 yıldır bir şey yapılmayan bu durumun çözümü için çalışmaya başlansa bile uzun bir zaman gerekiyor. Mağduriyetler daha da büyüyecek. Sosyal sorunlara neden olabilecek duruma gelindiği için, kısa süre önce İzmir'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a durumu aktararak konu ile ilgili görüştük. Ne yapılabileceği ile ilgili birlikte çözüm aradık. Gerekirse Milletvekili olarak, sorunu çözebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun teklifi vereceğim."4 bin konut etkilendiBölgede plan iptalinden etkilenen yaklaşık 4 bin konutun olduğunu ifade eden müteahhit Kamil Demirtaş ise "Yarım kalan birçok inşaat var, İnşaatlarda projeden temele kadar en yoğun masrafların yapıldığı dönemde yaklaşık 1 milyon liralık mağduriyetim var. Sadece bu rakamla da bitmiyor, Arsa sahiplerine verilen güvence bedelleri de dikkate alınınca zarar boyutu daha da yükseliyor" şeklinde konuştu.Bölgenin harita işlerini yapan Haldun Karataş da 30 adada parselasyon planının iptal edildiğini açıklayarak ev sahipleri, müteahhitler ve arsa sahipleri dahil bölgedeki herkesin mağdur olduğunu ifade etti.