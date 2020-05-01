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İzmir'de 4 dakikada süper market hırsızlığı

İzmir'de 4 dakikada süper market hırsızlığıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 3 kişi bir süper market zincirinin şubesinden yaklaşık 500 TL değerinde sigara çaldı.

01.05.2020 07:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 07:27
İzmir'de 4 dakikada süper market hırsızlığı
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 3 kişi bir süper market zincirinin şubesinden yaklaşık 500 TL değerinde sigara çaldı. Polis ekipleri 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 04.38 sıralarında Şemikler Mahallesi 6310 sokakta bulunan bir süper market zincirinin şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, yanlarında getirdikleri levye ile süpermarketin kilidini kırarak içeriye girdi. Alarm sisteminin devreye girmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, şüpheliler ilk başta kasiyerin kullanmış olduğu para kasasını zorladı. Kasayı açamayan şüpheliler, yaklaşık 4 dakika içerisinde raflarda bulunan yaklaşık 500 TL değerindeki sigaraları alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir’de 4 dakikada süper market hırsızlığı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karşıyaka, İzmir, Güncel, Haber

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