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İzmir'de 4. kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

26.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:20İzmir'de 4. kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü
'in ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eşrefpaşa Caddesi'nde bir apartmanda yalnız yaşayan Ali Çetin Özpınarcı (72), henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattaki evinin balkonundan zemine düştü.
Ağır yaralanan Özpınarcı, çevredekilerin vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Özpınarcı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ali Çetin, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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