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İzmir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

24.07.2019 00:30 İzmir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Edilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik botu, Kabakum Mahallesi açıklarında önceki gün lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti. Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 20'si Suriye, 14'ü Kongo, 4'ü Filistin ve 4'ü Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 42 kaçak göçmen yakalandı. 10'u erkek, 5'i kadın, 27'si çocuk olan grup kıyıya getirildi. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Dikili, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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