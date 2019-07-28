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İzmir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

28.07.2019 17:11 İzmir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikili önlerinde lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik botu bölgeye intikal etti.
Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 Somali, 1 Orta Afrika, 1 Sierra Leone ve 1 Senegal uyruklu 42 düzensiz göçmeni yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Dikili, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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